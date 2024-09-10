Почти 5,8 тысячи случаев заболевания COVID-19 выявлено в Москве за неделю

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве с 2 по 8 сентября зафиксировано 5 769 случаев заболевания COVID-19, сообщил федеральный Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

За указанный период выздоровели 5 057 человек, а 281 был госпитализирован. Еще восемь человек умерли от заболевания.

Ранее сообщалось, что рост заболеваемости коронавирусом выявлен в 68 регионах страны. Число госпитализаций выросло в 39 субъектах РФ. В целом заболеваемость COVID-19 выросла на 17,3% по сравнению с предыдущей неделей. При этом в Минздраве пока не планируют вводить дополнительные меры защиты в преддверии сезонного подъема заболеваемости.

