Минздрав РФ не планирует вводить допмер перед осенним подъемом заболеваемости COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России не планируют вводить дополнительные меры в преддверии сезонного подъема заболеваемости коронавирусной инфекции, рассказал первый замглавы Минзрава России Виктор Фисенко.

"Сейчас мы все ведем в абсолютно плановом режиме, сейчас все находится в контролируемом, управляемом формате, поэтому сейчас не требуется дополнительных мер", – передает ТАСС его слова.

Руководитель ведомства Михаил Мурашко следит за эпидемиологической ситуацией, связанной не только с COVID-19, но и с другими сезонными инфекциями, добавил Фисенко. Каждую неделю меры рассматриваются в рамках заседания оперативного штаба, резюмировал Фисенко.

Заболеваемость коронавирусом выросла в России на 20% за неделю. В больницу с COVID-19 положили 2 959 человек – количество увеличилось на 52,3%. Рост госпитализаций зафиксировали в 45 регионах, при этом в 14 субъектах более чем в среднем по РФ.

За указанный период справились с инфекцией 17 503 гражданина – на 34,8% больше, чем на предшествующей неделе. Скончались от заболевания 28 пациентов.

