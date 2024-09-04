В Москве зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ и гриппом на 6,1%

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За неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве выросла на 6,1%. Об этом сообщила пресс-служба управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Москве.

Ведомство подчеркнуло, что на данный момент отмечается умеренное увеличение эпидемических порогов. Показатель заболеваемости в сравнении с прошлой неделей вырос по совокупному населению и среди всех возрастных групп.

В Роспотребнадзоре также отметили, что ускоренный темп заболеваемости ОРВИ регистрируется среди взрослых и детей, что является характерным показателем для этого периода года из-за процесса формирования организованных коллективов.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о растущей заболеваемости вирусными инфекциями. По информации ведомства, вирусы, несмотря на аномальную жару в Москве, активизировались раньше ожидаемого. Помимо COVID-19 и ОРВИ, по России фиксируются случаи заболевания парагриппом.