Терапевт Дельманова: осенью обостряются аллергия, болезни сердца и суставов

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Осенью обостряются аллергия, болезни сердца и суставов. При этом многие считают, что пик аллергии приходится на время цветения растений, сообщает News.ru со ссылкой на терапевта Видновской КБ Минздрава Подмосковья Сабину Дельманову.

"Осенью мы реже выходим на свежий воздух, не так часто проветриваем помещения, в результате активизируются "домашние" аллергены – плесень и пылевые клещи", – подчеркнула терапевт.

Врач также предупредила о появлении сердечно-сосудистых заболеваний из-за повышения вязкости крови на фоне холодных атмосферных фронтов. Кроме того, резкие изменения погоды способны привести к головным болям, поскольку осенью организм острее реагирует на скачки давления.

Однако самым распространенным осенним недугом является депрессия, добавила эксперт. Она пояснила, что у человека появляется чувство постоянной усталости, сонливость, беспокойство и проблемы со сном.

"Чтобы максимально оградить себя от осенних недугов, придерживайтесь четкого распорядка дня, сбалансированного рациона, чаще бывайте на свежем воздухе, будьте физически активны и обзаведитесь полезным хобби", – сказала Дельманова.

Ранее доктор медицинских наук Елена Самышина напомнила о важности вакцинации от сезонных заболеваний. По ее словам, иммунизацию важно проходить регулярно. Поскольку вирусы особенно широко распространяются поздней осенью, зимой и ранней весной, то прививку необходимо делать заранее – то есть уже в сентябре. Самышина добавила, что график прививок нужно согласовать с терапевтом.

