Доктор медицинских наук Самышина напомнила о важности вакцинации от сезонных заболеваний

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Доктор медицинских наук Елена Самышина в беседе с Агентством "Москва" напомнила о важности вакцинации от сезонных заболеваний.

"Вакцинация от гриппа в нашей стране практикуется уже более 15 лет – она позволяет избегать заражения вирусом всю осень, зиму и раннюю весну. В последние несколько лет хорошо показывает себя и прививка от COVID-19: сегодня это заболевание перешло в разряд сезонных", – сказала Самышина.

Она также пояснила, почему вакцинация помогает предотвратить развитие заболевания.

"Дело в том, что прививка формирует иммунитет к вирусу: и даже если вы все-таки заболеете, недомогание будет протекать в легкой форме и без тяжелых осложнений", – объяснила врач.

По ее словами, иммунизацию важно проходить регулярно. А поскольку вирусы особенно широко распространяются поздней осенью, зимой и ранней весной, то прививку необходимо делать заранее – то есть уже в сентябре. Самышина добавила, что график прививок нужно согласовать с терапевтом.

За неделю число заболевших гриппом и ОРВИ на территории РФ увеличилось на 11%. В общей сложности зарегистрировано около 324 тысяч случаев. В структуре установленных респираторных вирусов превалируют вирусы негриппозной этиологии с преобладанием риновирусов, вирусов COVID-19, парагриппа.

