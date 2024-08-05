Добровольцы хорошо переносят назальную вакцину от гриппа во время испытаний

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Промежуточные результаты клинических испытаний назальной вакцины "Гам-флю-вак – квадри" от разных штаммов гриппа, показывают ее безопасность, сообщил ТАСС руководитель лаборатории молекулярной биотехнологии центра Максим Шмаров.

Речь идет о препарате, разработанном в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Шмаров подчеркнул, что вакцина безопасна и хорошо переносится добровольцами.

Накануне сообщалось, что вторую фазу клинического исследования назальной вакцины "Гам-флю-вак – Квадри" планируется завершить в конце 2024 – начале 2025 года. Вакцина не предназначается для защиты от пандемических штаммов. Она создана для профилактики сезонного гриппа.

Вакцина вводится интраназально при помощи насадки-распылителя на шприц. После регистрации препарата для взрослых необходимо будет провести клинические исследования на подростках и детях.

