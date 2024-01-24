Российские ученые синтезировали молекулы для лечения суперинфекций

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Ученые из университета "Сириус" выявили ряд химических соединений, которые могут противостоять суперинфекциям. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на автора исследования Романа Иванова.

По его словам, эти молекулы способны бороться с бактериями, которые оказались невосприимчивы к действию антибиотиков.

"Для решения проблемы были разработаны молекулы, которые при взаимодействии с микроорганизмом блокируют выделение ими сероводорода. Это вещество бактерии используют как универсальную защиту от антибиотиков", – объяснил он.

Изначально в этом направлении начал работать биохимик Евгений Нудлер. Ряд успешных исследований были проведены специалистами в "Сириусе". Они изучили, как молекулы борются с патогенами. Новые соединения показали хорошую эффективность.

Ранее вирусолог Петр Чумаков заявил, что "болезнь X", от которой, по данным ВОЗ, "погибнет людей в 20 раз больше, чем от коронавируса", уже известна. По его мнению, это вирус птичьего гриппа H5N1, который "сделали" способным передаваться не только среди животных или от птиц к человеку, но и от человека к человеку.

Однако вирус может быть и не выпущен, считает молекулярный биолог. По его словам, необходимо начать разрабатывать вакцину против птичьего гриппа H5N1, адаптируя ее для человека.



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