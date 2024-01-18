Китай выявил COVID-19 за две недели до официального оповещения ВОЗ – СМИ

Фото: ТАСС/ЕРА/ALEX PLAVEVSKI

Китайские ученые почти полностью изучили структуру вируса SARS-CoV-2, который вызывает коронавирус, за две недели до официального оповещения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на документы Минздрава и американских соцслужб.

По информации издания, ученые из Китая 28 декабря 2019 года передали США почти полную последовательность структуры SARS-CoV-2. В тот момент Пекин назвал вспышку заболевания в Ухане "неизвестной пневмонией", указано в материале.

Авторы материала отметили, что Китай только 11 января 2020 года поделился структурой вируса с ВОЗ. Журналисты издания подчеркнули, что две недели могли повлиять на изучение международным медицинским сообществом инфекции, а также начать работу над вакциной.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новые штаммы коронавируса за минувший год не стали опаснее для человека и не получили новых патогенных свойств. Она также указала на рост контагиозности и количества людей, не обращающихся за медицинской помощью и продолжающих распространять вирусы.

В Роспотребнадзоре заявили, что не планируют вводить ограничения из-за COVID-19