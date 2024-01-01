В Европе истек срок годности закупленных таблеток от COVID-19 – СМИ

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В Европе истек срок годности противовирусных препаратов от коронавируса. На их закупки направили 1 миллиард долларов, сообщает Financial Times со ссылкой на британскую аналитическую компанию.

Уточняется, что речь идет о препарате "Паксловид".

Как пишет издание, европейские страны могли сделать лекарство более доступным, однако не истратили свыше 1,5 миллионов курсов стоимостью в 1,1 миллиард долларов.

По словам аналитиков, к концу февраля пройдет срок действия 3,1 миллиона курсов, на которые потратили 2,2 миллиарда долларов.

Ранее в Росздравнадзоре сообщили, что первые партии обновленного препарата от COVID-19 "Спутник Лайт" были введены в гражданский оборот.



11 декабря министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат против коронавируса "Спутник Лайт" с обновленным составом. Вакцина прошла клинические испытания и показала высокую безопасность, а также низкую частоту появления значимых побочных эффектов.

Клинические испытания обновленной вакцины "Спутник Лайт" завершились в столице