01 января, 23:27В мире
В Европе истек срок годности закупленных таблеток от COVID-19 – СМИ
Фото: ТАСС/AP Photo/John Locher
В Европе истек срок годности противовирусных препаратов от коронавируса. На их закупки направили 1 миллиард долларов, сообщает Financial Times со ссылкой на британскую аналитическую компанию.
Уточняется, что речь идет о препарате "Паксловид".
Как пишет издание, европейские страны могли сделать лекарство более доступным, однако не истратили свыше 1,5 миллионов курсов стоимостью в 1,1 миллиард долларов.
По словам аналитиков, к концу февраля пройдет срок действия 3,1 миллиона курсов, на которые потратили 2,2 миллиарда долларов.
Ранее в Росздравнадзоре сообщили, что первые партии обновленного препарата от COVID-19 "Спутник Лайт" были введены в гражданский оборот.
11 декабря министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат против коронавируса "Спутник Лайт" с обновленным составом. Вакцина прошла клинические испытания и показала высокую безопасность, а также низкую частоту появления значимых побочных эффектов.
Клинические испытания обновленной вакцины "Спутник Лайт" завершились в столице
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