В Роспотребнадзоре назвали период пика заболеваемости ОРВИ и COVID-19

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Пик заболеваемости ОРВИ и COVID-19 приходится на период после Нового года. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Традиционно рост заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 начинается в ноябре – декабре, а пик приходится на январь, сразу после новогодних праздников", – цитирует ее РИА Новости.

При появлении симптомов заболеваний Попова рекомендовала не заниматься самолечением, а обратиться к врачам. В подобных случаях особенно важно начать своевременное и правильное решение.

Диагностировать COVID-19 в России можно во всех лабораториях. Экспресс-тесты позволяют сделать это за 30 минут, заключила глава ведомства.

Вводить ограничения из-за коронавируса в России не планируют, сообщила ранее Попова. По ее словам, уровень госпитализаций и тяжелых форм заболевания остается не таким высоким. Для защиты от вируса она рекомендовала соблюдать меры гигиены и носить маски.



В Роспотребнадзоре заявили, что не планируют вводить ограничения из-за COVID-19