Обновленная вакцина "Спутник Лайт" может поступить в оборот в декабре

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Клинические испытания обновленной вакцины от коронавируса "Спутник" завершены, сообщил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, препарат "Спутник Лайт" с обновленным составом может поступить в гражданский оборот уже в первой декаде декабря.

"Клинические испытания прошли, но отчет еще не написан", – пояснил Гинцбург.

Ранее вирусолог НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что за прошедшее время генотип коронавирусной инфекции менялся, в результате чего снизилась эффективность вакцины "Спутник V". Поэтому ее следует обновлять под новые варианты COVID-19, считает он.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцинация от COVID-19 в текущем сезоне не является приоритетной из-за отсутствия рисков, однако поставить прививку от гриппа следует. По ее словам, отказаться от вакцинации от коронавируса позволяют проанализированные специалистами риски по осложнениям болезни и смерти.

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