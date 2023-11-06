Вирусологи объяснили, почему "Спутник V" перестал защищать от COVID-19

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За прошедшее время генотип коронавирусной инфекции менялся, в результате чего снизилась эффективность вакцины. "Спутник V" следует обновлять под новые варианты COVID-19, сообщает РБК со ссылкой на вирусологов.

Как подчеркнул вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн, исходный вариант коронавируса оказался заразным. В начале пандемии он уносил жизни 5–6% заболевших, однако позже стал давать штаммы, летальность которых уменьшилась до 2–2,5%.

"Все эти варианты были очень похожи по свойствам поверхности вирусной частицы на исходный вирус. Тогда вакцины дали очень хорошие результаты", – отметил эксперт.

По словам вирусолога, профессора МГУ, доктора биологических наук Алексея Аграновского, вакцина начала вырабатывать меньше нейтрализующих антител.

"Со временем появились новые доминирующие штаммы с существенно измененным S-белком", – объяснил специалист.

Ранее глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что на сегодняшний день в России начался период простуд, однако существующие в стране вакцины от коронавируса не могут обеспечить надежную защиту от новых вариантов. При возникновении "Кракена" "Спутник" перестал защищать организм, поэтому надо было прошлым летом поменять антигенный состав препарата, отметил специалист.

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