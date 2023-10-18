Японские ученые доказали эффективность "правила пяти секунд" против COVID-19

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Японские ученые из International Pacific University доказали, что "правило пяти секунд" способно защитить от заражения коронавирусом. Результаты эксперимента были опубликованы в журнале Scientific Reports.

Исследование показало, что риск заражения COVID-19 от кашляющего человека достигает своего пика в течение пяти секунд. Поэтому если человек задержит дыхание на пять секунд после того, как другой чихнул или покашлял, то заражения можно будет избежать.

Кроме того, эксперимент показал необходимость дистанции в три метра от болеющих людей. Также ученые не советовали находиться в плохо вентилируемых помещениях.

До этого стало известно, что заболеваемость COVID-19 в России за последнюю неделю выросла на 6,6%. Число заразившихся коронавирусом увеличилось в 51 российском регионе. Госпитализация потребовалась 2 766 жителям России.



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