Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась более чем на 4% за неделю

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Специалисты Роспотребнадзора вновь зафиксировали спад заболеваемости гриппом и ОРВИ в России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"На 41-й неделе 2023 года показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в России по сравнению с прошлой неделей снизился на 4,4%. В структуре установленных респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы негриппозной этиологии – 99,7%", – сообщили в пресс-службе.

При этом заболеваемость COVID-19 в стране за последнюю неделю выросла на 6,6%. Сейчас этот показатель на 100 тысяч человек населения составляет 11,72. Число заразившихся коронавирусом увеличилось в 51 российском регионе.

За минувшую неделю, с 9 по 15 октября, в РФ с COVID-19 госпитализировали 2 766 человек. Смогли побороть заболевание 15 872 человека, 43 человека скончались.

При этом в Роспотребнадзоре считают, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России в настоящее время стабилизируется.

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