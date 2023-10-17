17 октября, 14:22Общество
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась более чем на 4% за неделю
Фото: depositphotos/dmitrytph
Специалисты Роспотребнадзора вновь зафиксировали спад заболеваемости гриппом и ОРВИ в России. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"На 41-й неделе 2023 года показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в России по сравнению с прошлой неделей снизился на 4,4%. В структуре установленных респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы негриппозной этиологии – 99,7%", – сообщили в пресс-службе.
При этом заболеваемость COVID-19 в стране за последнюю неделю выросла на 6,6%. Сейчас этот показатель на 100 тысяч человек населения составляет 11,72. Число заразившихся коронавирусом увеличилось в 51 российском регионе.
За минувшую неделю, с 9 по 15 октября, в РФ с COVID-19 госпитализировали 2 766 человек. Смогли побороть заболевание 15 872 человека, 43 человека скончались.
При этом в Роспотребнадзоре считают, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России в настоящее время стабилизируется.
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