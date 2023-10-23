Эксперт заявил, что "Спутник V" перестал защищать организм от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На сегодняшний день в России начался период простуд, однако существующие в стране вакцины от коронавируса не могут обеспечить надежную защиту от новых вариантов. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на академика РАН, главу Центра Гамалеи Александра Гинцбурга.

"Исходный "Спутник V" защищал нас с вами от COVID-19 в течение первых двух лет, то есть с момента регистрации, с августа 2020-го где-то до июля 2022 года. Начиная с середины лета 2022 года, когда появились варианты "Омикрон" 1, 2 и 3, эффективность "Спутника V" упала в восемь раз", – объяснил эксперт.

При возникновении "Кракена" "Спутник" перестал защищать организм, поэтому надо было прошлым летом поменять антигенный состав препарата, отметил специалист. Как подчеркнул Гинцбург, коронавирус может приспосабливаться и эволюционировать, поэтому следует создавать новые вакцины.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус рекомендовал гражданам всех стран вакцинироваться как от коронавируса, так и от гриппа. По его словам, в мире наблюдается рост госпитализаций и смертности от COVID-19, а в Северном полушарии Земли отмечается приближение сезона гриппа.

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