Глава Роспотребнадзора заявила, что в этом сезоне вакцинация от COVID-19 необязательна

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вакцинация от COVID-19 в текущем сезоне не является приоритетной из-за отсутствия рисков, однако поставить прививку от гриппа следует. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Сегодня они (риски) таковы, что мы не требуем и не предлагаем иммунизироваться от ковида в этом сезоне", – цитирует ее РИА Новости.

По ее словам, отказаться от вакцинации от коронавируса позволяют проанализированные специалистами риски по осложнениям болезни и смерти. Однако пройти вакцинацию от гриппа россиянам стоит.

До этого стало известно, что прививку от гриппа в Москве сделали почти 5,9 миллиона человек. Это составляет 46,4% от общего населения города. Более миллиона привитых из общего числа – дети.



Около 6 млн москвичей привились от гриппа