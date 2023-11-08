Три случая гонконгского гриппа выявили в Пермском крае

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Три случая гриппа А (H3N2) (гонконгского гриппа) выявили на территории Пермского края. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

Отмечается, что грипп сезонный и проходит с классическими гриппозными симптомами. От заболевания защитит прививка, штамм включен в вакцину против гриппа, которая доступна во всех медицинских учреждениях региона.

По информации ведомства, за прошедшую неделю в Пермском крае зафиксировали 14 458 случаев ОРВИ, три из них относятся к гриппу.

"Гонконгский грипп является острым респираторным заболеванием. Его вызывает серотип H3N2 вируса гриппа А. Название связано с пандемией, которая началась в Гонконге в 1968 году. Особенность штамма – стремительное развитие.

Заболевание особенно опасно для детей первых двух лет жизни, так как у них еще не сформирован иммунитет, а также для пожилых людей, у которых иммунитет, как правило, снижен. Кроме того, в группу риска попадают те, у кого иммунная система снижена из-за недавно перенесенной болезни.

Ранее сообщалось, что около 5,9 миллиона москвичей привились от гриппа, что составляет 46,4% от общей численности населения столицы. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в столице превышает показатели прошлого года.

До этого Всемирная организация здравоохранения рекомендовала мировому населению привиться как от гриппа, так и от коронавируса. Специалисты отметили, что в мире наблюдается рост госпитализаций и смертности от COVID-19. Особое внимание вакцинации посоветовали уделить находящимся в группе риска лицам.

Первые случаи гонконгского гриппа зафиксировали в РФ