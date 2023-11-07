Почти 5,9 млн москвичей сделали прививку от гриппа

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Около 5,9 миллиона москвичей привились от гриппа, что составляет 46,4% от общей численности населения столицы. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по городу.

"На текущий период в Москве за счет всех источников финансирования привиты 5 873 263 человека (в том числе 1 013 63 ребенка)", – уточнило ведомство.

Как говорится в сообщении, заболеваемость гриппом и ОРВИ в столице превышает показатели прошлого года. По данным наблюдений, это можно обусловить циркуляцией вирусов негриппозной этиологии, отметили в Роспотребнадзоре.

Эпидемиологическая ситуация и проведение прививочной кампании постоянно контролируются в ведомстве.

Ранее директор Научно-исследовательского института гриппа имени А. А. Смородинцева Минздрава РФ Дмитрий Лиознов рассказал, что в мире пока нет универсальной вакцины от гриппа, однако возможность ее создания уже обоснована. Как отметил эксперт, последнее исследование провели два года назад в Израиле. Тогда удалось выяснить, что прототип не работает. По словам Лиознова, существуют основания ожидать создания вакцины.

До этого Всемирная организация здравоохранения рекомендовала мировому населению привиться как от гриппа, так и от коронавируса. Специалисты отметили, что в мире наблюдается рост госпитализаций и смертности от COVID-19. Особое внимание вакцинации посоветовали уделить находящимся в группе риска лицам.

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