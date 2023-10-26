В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от гриппа и ОРВИ

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Осенний период является временем простуд, поэтому необходимо знать о защите от возможных вирусов. Об этом сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора.

Ведомство уточнило, что на сегодняшний день существует свыше 200 видов респираторных инфекций. В Роспотребнадзоре напомнили о правилах в период повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Россиянам порекомендовали придерживаться здорового питания, вакцинироваться, избегать мест скопления людей, гулять на свежем воздухе, соблюдать респираторный этикет и регулярно мыть руки.

"Будьте здоровы в любое время года!" – добавило ведомство.

До этого в России зафиксировали стабилизацию среди числа заболевших гриппом и ОРВИ во всех возрастных группах. Несмотря на это, глава Роспотребнадзора Анна Попова потребовала увеличить информационную кампанию о необходимости вакцинации.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве снизилась за прошлую неделю в сравнении с предыдущей. Однако в то же время она незначительно превысила показатели аналогичного периода 2022 года. В ведомстве напомнили, что защититься от гриппа поможет вакцинация. На данный момент в столице от гриппа привиты более 4,5 миллиона граждан, из них свыше 900 тысяч детей, указано в сообщении.

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