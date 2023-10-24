В Роспотребнадзоре сообщили о стабилизации показателей заболеваемости гриппом и ОРВИ

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В России зафиксировали стабилизацию среди числа заболевших гриппом и ОРВИ во всех возрастных группах. Об этом сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора.

"Рост заболеваемостью ОРВИ начался в начале сентября и достиг своего пика к третьей декаде, затем начался постепенный спад. В настоящее время отмечается стабилизация показателей", – сказано в заявлении ведомства.

При этом в сообщении уточнили, что заболеваемость в России сохраняется на уровне показателей прошлой недели.

Несмотря на это, глава Роспотребнадзора Анна Попова потребовала увеличить информационную кампанию о необходимости вакцинации. Кроме того, она посоветовала сделать акцент регионам на дифференцированной диагностике заболеваний, а также оценить запасы защитных, профилактических и противовирусных средств.

"Как отметила Попова, сейчас то самое время, когда необходимо побеспокоиться о своем иммунитете и сделать прививку", – заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве снизилась за прошлую неделю в сравнении с предыдущей. Однако в то же время она незначительно превысила показатели аналогичного периода 2022 года. В ведомстве напомнили, что защититься от гриппа поможет вакцинация. На данный момент в столице от гриппа привиты более 4,5 миллиона граждан, из них свыше 900 тысяч детей, указано в сообщении.

Ракова назвала эпидемиологическую ситуацию в столице стабильной