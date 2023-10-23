Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в Москве за прошлую неделю

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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве снизилась за прошлую неделю в сравнении с предыдущей. Однако в то же время она незначительно превысила показатели аналогичного периода 2022 года, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, заболеваемость ОРВИ обусловлена циркуляцией вирусов негриппозной этиологии, среди которых преобладают риновирусы (56,1%), а также вирусы парагриппа 2-го, 3-го типа (19,3%), аденовирусы (5,3%) и другие вирусы негриппозной этиологии (19,3%).

В Роспотребнадзоре напомнили, что защититься от гриппа поможет вакцинация. На данный момент поступило свыше пяти миллионов доз вакцины против этого заболевания, что составляет 72,7% от заявленных поставок.

На данный момент в столице от гриппа привиты более 4,5 миллиона граждан, из них свыше 900 тысяч детей, что составляет 41,1% от населения столицы, указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что обновленную вакцину против коронавируса "Спутник V" могут ввести в гражданский оборот после подтверждения безопасности препарата.

Вакцина уже прошла доклинические испытания – они закончились летом 2023 года. После этого разработчики получили финансирование и разрешение на проведение клинических исследований, которые проходят вместе со столичным Депздравом.

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