23 октября, 18:53Общество
Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в Москве за прошлую неделю
Фото: depositphotos/HayDmitriy
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве снизилась за прошлую неделю в сравнении с предыдущей. Однако в то же время она незначительно превысила показатели аналогичного периода 2022 года, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
По данным ведомства, заболеваемость ОРВИ обусловлена циркуляцией вирусов негриппозной этиологии, среди которых преобладают риновирусы (56,1%), а также вирусы парагриппа 2-го, 3-го типа (19,3%), аденовирусы (5,3%) и другие вирусы негриппозной этиологии (19,3%).
В Роспотребнадзоре напомнили, что защититься от гриппа поможет вакцинация. На данный момент поступило свыше пяти миллионов доз вакцины против этого заболевания, что составляет 72,7% от заявленных поставок.
На данный момент в столице от гриппа привиты более 4,5 миллиона граждан, из них свыше 900 тысяч детей, что составляет 41,1% от населения столицы, указано в сообщении.
Ранее сообщалось, что обновленную вакцину против коронавируса "Спутник V" могут ввести в гражданский оборот после подтверждения безопасности препарата.
Вакцина уже прошла доклинические испытания – они закончились летом 2023 года. После этого разработчики получили финансирование и разрешение на проведение клинических исследований, которые проходят вместе со столичным Депздравом.
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