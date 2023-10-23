Обновленный "Спутник V" введут в оборот после подтверждения безопасности препарата

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Обновленную вакцину против COVID-19 "Спутник V" могут ввести в гражданский оборот после подтверждения безопасности препарата. Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов, передает ТАСС.

По его словам, с точки зрения права сейчас ничто не сдерживает производство. Национальный исследовательский центр имени Н. Ф. Гамалеи может производить вакцину уже сегодня, чтобы после окончания клинических исследований ее выпустить.

"Если клиническая эффективность и безопасность вакцины будет подтверждена, а академик Александр Леонидович Гинцбург выразил в этом уверенность, вакцина сможет быть сразу введена в гражданский оборот", – добавил он.

Также Чуланов отметил, что через месяц могут завершиться наблюдения за участниками клинических испытаний обновленного "Спутника V". Профессор рассказал, что вакцина уже прошла доклинические испытания – они закончились летом 2023 года. После этого разработчики получили финансирование и разрешение на проведение клинических исследований, которые проходят вместе со столичным Депздравом.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала экстренно вакцинироваться против COVID-19 и сезонного гриппа. В первую очередь это касается пожилых людей.

По словам специалистов, профилактика необходима, чтобы не допустить повторения ситуации 2022 года.

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