Голикова заявила, что в России нет необходимости вводить ограничения из-за коронавируса

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин

В последнюю неделю в РФ отмечается тенденция к снижению уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией, в связи с чем вводить какие-либо ограничения в стране нет необходимости. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Она выразила надежду, что подобная тенденция будет устойчивой. Голикова также сообщила, что рассчитывает на то, что за три года граждане стали абсолютно сознательными и будут соблюдать элементарные правила безопасности: к примеру, мыть руки или не выходить из дома при плохом самочувствии.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России в настоящее время стабилизируется.

До этого во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выразили надежду, что пандемия COVID-19 не повторится, поскольку мир сегодня гораздо лучше готов к борьбе с коронавирусом.

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