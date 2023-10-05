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Во Всемирной организации здравоохранения надеются, что пандемия COVID-19 не повторится, поскольку мир сегодня гораздо лучше готов к борьбе с коронавирусом. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сославшись на соответствующие заверения со стороны гендиректора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса.

"Мой друг Тедрос заверил меня, что уровень готовности в мире сегодня несравнимо лучше, чем 3–4 года назад. У нас есть необходимые инструменты, иммунитет, <...> а также обширные знания о самом вирусе", – написал дипломат у себя в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Сийярто заметил, что вводить ограничительные меры в связи с распространением коронавируса никто не хочет. Однако в этом и нет необходимости, уверен он, поскольку превентивные действия разных государств позволят предотвратить усугубление ситуации.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что очередной рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России может достигнуть пика в ноябре. По его словам, общее снижение числа инфицированных в стране должно произойти к новогодним праздникам.



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