Гинцбург пообещал, что обновленная вакцина "Спутник V" поступит в медучреждения в декабре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Медучреждения должны получить обновленную вакцину "Спутник V" в декабре. Об этом рассказал глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Деньги на клинические испытания нового варианта, который давно уже сделан в институте Гамалеи, поступили, а сама вакцина поступит в гражданский оборот и будет доступна в клиниках, я думаю, где-нибудь в первой половине декабря", – приводит РИА Новости его слова.

Ранее в пресс-службе столичного департамента здравоохранения заявили, что в связи с отменой пандемии коронавируса произошло снижение спроса на прививки, поэтому передача вакцин от СOVID-19 частным клиникам Москвы стала неактуальной. Там уточнили, что поставить бесплатную прививку против коронавируса можно в пунктах вакцинации в городских поликлиниках и в ГУМе.

В свою очередь, министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что изменения, которые есть в новых вариантах коронавируса SARS-CoV-2, являются некритичными.



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