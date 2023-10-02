Ученые нашли связь между длительным COVID и иммунными и гормональными проблемами

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Длительное восстановление после коронавирусной инфекции может быть вызвано нарушениями в работе иммунной и гормональной систем. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование специалистов "Медицинской школы Икана на горе Синай".

В нем приняли участие 268 мужчин и женщин с затяжным COVID. Анализ их крови показал аномальную активность Т-клеток, отвечающих за борьбу с патогенными организмами. При этом сам по себе их иммунитет был ослаблен, что привело к пробуждению "спящих" инфекций.

Также у испытуемых были зафиксированы нарушения гормонального фона, в частности, низкий уровень кортизола в утренние часы. Данный гормон отвечает в том числе за обмен веществ и иммунный ответ на воспаления.

Таким образом, специалисты пришли к выводу, что хроническая усталость, спутанность сознания, проблемы с пищеварением, боли в мышцах и другие симптомы постковидного синдрома не являются психосоциальными заболеваниями, как считалось раньше.

Ранее стало известно, что Нобелевскую премию в области физиологии и медицины 2022 года присудили венгерской ученой Каталин Карико и американцу Дрю Вайсману за открытия в области модификации нуклеиновых кислот, что позволило разработать мРНК-вакцины от COVID-19.



Нобелевскую премию по медицине присудили за изучение мРНК-вакцин против COVID-19