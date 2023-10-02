Нобелевскую премию по медицине присудили за изучение мРНК-вакцин против COVID-19

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Нобелевскую премию в области физиологии и медицины 2022 года присудили венгерской ученой Каталин Карико и американцу Дрю Вайсману, сообщает ТАСС со ссылкой на Нобелевский комитет Каролинского института Стокгольма.

Они получили награду за открытия в области модификации основ нуклеиновых кислот, что позволило разработать эффективные мРНК-вакцины от COVID-19.

Ранее норвежский депутат Кристан Тюбрин-Гедде выдвинул на соискание Нобелевской премии мира генсека НАТО Йенса Столтенберга. Парламентарий назвал его "важнейшим связующим звеном" между странами Альянса и подчеркнул важность того, что военный блок обеспечил поддержку Украины.

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