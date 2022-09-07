Путин заявил об обесценивании значимости Нобелевской премии мира

Фото: ТАСС/Steffen Trumpf/dpa/picture-alliance
Норвежский Нобелевский комитет в значительной мере обесценил значимость Нобелевской премии мира, вручая эту награду деятелям вроде бывшего президента США Барака Обамы, заявил Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.
"Мы очень рады тому, что наш гражданин получил Нобелевскую премию мира (главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов. – Прим. ред.). Но, на мой взгляд, Нобелевский комитет в значительной степени дезавуировал значимость, обесценил значимость нобелевских премий в этой гуманитарной области", – сказал президент России на Восточном экономическом форуме.
Путин отметил, что, несмотря на имеющиеся разногласия, сохраняет хорошее отношение ко всем коллегам, в том числе и к Обаме. Однако Путин подчеркнул, что не понимает, за что экс-президент США был удостоен Нобелевской премии.
"Я никогда об этом не говорил, но вы меня просто вынуждаете сказать. Он чего такого сделал в области мира, защиты мира? Имею в виду боевые действия в некоторых регионах мира, которые проводились, когда он был президентом", – сказал Путин.
8 октября 2021 года главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира. Награду ему и филиппинской журналистке Марии Ресса присудили за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира.
Ранее эту премию получали такие известные политики, как Михаил Горбачев, Ицхак Рабин, Джимми Картер, Альберт Гор, Барак Обама и многие другие. В 2012 году данную премию присудили Евросоюзу.
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