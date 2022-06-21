Песков прокомментировал продажу Муратовым Нобелевской медали для помощи беженцам

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Любой вклад в вопрос помощи беженцам может только приветствоваться. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал продажу главным редактором "Новой газеты" Дмитрием Муратовым Нобелевской медали на аукционе.

Пресс-секретарь президента России отметил, что много людей помогают беженцам с Украины, которые приезжают на территорию РФ. Он добавил, что таких граждан становится все больше.

"И действительно, люди с открытым сердцем оказывают посильную помощь. Любой вклад в это дело, особенно в том, что касается детей, он может только приветствоваться", – приводит слова Пескова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Нобелевская медаль Муратова была продана на аукционе Heritage за 103,5 миллиона долларов. Ставки начались с 700 тысяч долларов. Позже неизвестный покупатель по телефону сделал ставку в 103,5 миллиона долларов, которую никто перебить не смог. Все деньги будут перечислены в международный фонд ЮНИСЕФ.

8 октября 2021 года главред "Новой газеты" стал лауреатом Нобелевской премии мира. Награду ему и филиппинской журналистке Марии Ресса присудили за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира.

