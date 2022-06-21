Нобелевская медаль Дмитрия Муратова продана на аукционе в США за 103,5 млн долларов

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Медаль лауреата Нобелевской премии мира, главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова продана на аукционе Heritage за 103,5 млн долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию аукциона.

Как уточняется, ставки начались с 700 тысяч долларов. Позже неизвестный покупатель по телефону сделал ставку в 103,5 млн долларов, которую никто перебить не смог. Все деньги будут перечислены в международной фонд ЮНИСЕФ.

Ранее главред "Новой газеты" стал лауреатом Нобелевской премии мира. Награду ему и филиппинской журналистке Марии Ресса присудили за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира.

В свою очередь Муратов заявил, что присуждение ему Нобелевской премии мира – заслуга издания и коллег, погибших за свободу слова. Среди журналистов, заслуживших премию, главред выделил Игоря Домникова, Юрия Щекочихина, Анну Политковскую, Анастасию Бабурову, Наталью Эстемирову и Стаса Маркелова.

