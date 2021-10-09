Байден поздравил Муратова с Нобелевской премией мира

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Президент США Джо Байден поздравил главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова и филиппинскую журналистку Марию Рессу с Нобелевской премией мира 2021 года. Об этом пишет ТАСС.
Лауреатами Нобелевской премии мира в 2021 году стали филиппинская журналистка Мария Ресса и российский журналист Дмитрий Муратов. Они были удостоены премии за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой для установления демократии и прочного мира.
"Как и многие журналисты по всему миру, Ресса и Муратов неустанно и бесстрашно следуют фактам. Они работали над тем, чтобы пресекать злоупотребление властью, разоблачать коррупцию и требовать прозрачности", – сообщается в распространенном заявлении Белого дома.
По словам Байдена, журналисты постоянно сталкиваются с угрозами, преследованиями, судебными исками и запугиваниями. При этом они остаются верны главным принципам свободной прессы.
"Я выражаю одобрение Нобелевскому комитету за то, что он отметил невероятную работу Рессы и Муратова и привлек внимание к растущему давлению на журналистов, свободную прессу и свободу слова во всем мире", – подытожил Байден.
Ранее Муратова поздравил с получением Нобелевской премии мира пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля отметил приверженность журналиста своим идеалам, его талант и смелость.
В Кремле поздравили Муратова с Нобелевской премией мира
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