Лауреатами Нобелевской премии мира стали Мария Ресса и Дмитрий Муратов

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Лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года стали Мария Ресса и Дмитрий Муратов. О присуждении награды объявил Норвежский нобелевский институт.

Филиппинская журналистка Мария Ресса и российский журналист Дмитрий Муратов удостоены премии за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира.

Муратов – третий россиянин, удостоенный Нобелевской премии мира. Ранее ее получали правозащитник Андрей Сахаров и первый президент СССР Михаил Горбачев.

Лауреатом Нобелевской премии по литературе 2021 года стал танзанский писатель Абдулразак Гурна. Он был удостоен награды за бескомпромиссное и чувственное обличение последствий колониализма.

Нобелевская премия по химии была присуждена за новые методы синтеза молекул, по физике – за модель климата Земли.

Церемония вручения наград состоится 10 декабря, в день рождения Альфреда Нобеля. Из-за пандемии коронавируса ее проведут в онлайн-формате.

