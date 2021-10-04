Нобелевскую премию по медицине присудили за изучение реакций организмов на температуру

Фото: twitter.com/NobelPrize

Нобелевскую премию по медицине за 2021 год присудили ученым Дэвиду Джулиусу и Ардему Патапутяну. Об этом объявил Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте.

Они получили награду за изучение реакций живых организмов на температуру и прикосновения.

"Ученые стали лауреатами за открытия при изучении осязательных и термоцепторов", – говорится в решении комитета.

Размер денежной составляющей премии в этом году составит 10 миллионов шведских крон (около 1 миллиона долларов).

Вручение наград пройдет 10 декабря, в день рождения шведского химика и основателя премии Альфреда Нобеля. Из-за пандемии коронавируса церемония состоится в онлайн-формате.