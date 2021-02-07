Жириновский предложил номинировать на Нобелевскую премию создателей "Спутника V"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил номинировать создателей российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на Нобелевскую премию по медицине. Об этом он написал в своем Twitter.

Парламентарий также предложил наградить ее разработчиков Государственной премией 12 июня в Кремле. Создание вакцины депутат назвал эпохальным событием.

Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.

Эффективность российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в ходе третьей фазы клинических испытаний составила 91,6%. При этом препарат оказался одинаково эффективен против новых штаммов коронавируса. Результаты исследований опубликовало одно из наиболее авторитетных медицинских изданий – The Lancet.

"Спутник V" уже зарегистрирован в Белоруссии, Аргентине, Парагвае, Венгрии, ОАЭ, Алжире, Сербии, Венесуэле, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Ливане, Республике Сербской (Босния и Герцеговина) и некоторых других странах. Планируется, что в скором времени препарат зарегистрируют более чем в 25 странах.

Агентство Bloomberg оценило "Спутник V" как крупнейший научный прорыв России с советских времен. Автор статьи подчеркнул, что отношение к вакцине меняется, и препарат становится все более востребованным на западе.

