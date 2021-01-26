"Спутник V" планируют зарегистрировать более чем в 25 странах

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Российскую вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V" в скором времени планируют зарегистрировать более чем в 25 странах. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

Глава РФПИ поделился планами, касающимися вакцины от COVID-19 и ее регистрации, во время Всемирного экономического форума в Давосе.

"Вы знаете, наша вакцина "Спутник V" сейчас зарегистрирована в 14 странах и будет зарегистрирована более чем в 25 странах в ближайшие пару недель", – подчеркнул Дмитриев.

В России 18 января стартовала масштабная вакцинация от коронавируса. Прививку можно сделать препаратом "Спутник V", первой российской вакциной от COVID-19.