В столице организовали вакцинацию сотрудников Сбербанка от COVID-19

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В столичном офисе Сбербанка в Оружейном переулке организовали работу выездной мобильной бригады по вакцинации от COVID-19.

Все сотрудники банка, которые проживают в столичном регионе, могут привиться в этом офисе. Процедуру проводят врачи городских поликлиник, точка оснащена необходимым морозильным оборудованием для хранения препарата. Для вакцинации необходима предварительная запись.

Перед процедурой пациенты заполняют анкету, также их осматривает врач, а после введения препарата они около 30 минут находятся под медицинским наблюдением.

Вице-президент Сбербанка Вячеслав Цыбульников рассказал, что вакцинация сотрудников позволит обезопасить клиентов и партнеров банка.

"Руководство Сбербанка предпринимает все меры для сохранения здоровья своих сотрудников и членов их семей. Это позволяет в свою очередь обезопасить клиентов и партнеров банка, с которыми ежедневно общаются и помогают в решении важных вопросов наши коллеги. Поскольку прививка является эффективным способом защиты от коронавируса, мы постарались сделать вакцинацию сотрудников максимально удобной и доступной. Я уверен, что многие сотрудники Сбера воспользуются этой возможностью", – отметил он.

За первый день работы прививку сделали свыше 120 сотрудников Сбербанка.

Работу выездной мобильной бригады по вакцинации от коронавируса Сбербанк организовал совместно с департаментом здравоохранения города.

В России 18 января стартовала масштабная вакцинация от коронавируса.

Как рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, с 18 января в ГУМе начала работу выездная бригада вакцинации против коронавируса. Она будет работать ежедневно с 10:00 до 21:00.

Кроме того, выездные бригады вакцинации от коронавируса заработали в театре "Геликон-опера", фуд-молле "Депо", во флагманском офисе "Мои документы" ЦАО в ТРЦ "Афимолл Сити", а также в торговых центрах "Океания" и "Город". Сделать прививку можно с 10:00 до 21:00. Вакцинация проводится бесплатно и без предварительной записи.

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