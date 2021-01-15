Попова заявила, что COVID-19 станет сезонным заболеванием

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Коронавирус станет сезонной инфекцией наподобие гриппа, оснований надеяться на его исчезновение нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Сегодня говорить о том, что у нас прекратится циркуляция этого вируса, оснований нет никаких. Мы с высокой долей вероятности считаем, что вирус останется с нами, он станет сезонным вирусом и будет приходить к нам в эпидсезон также, как приходит к нам вирус гриппа", – приводит слова Поповой ТАСС.
По словам главы Роспотребнадзора, РФ очень уверенно преодолела период пандемии в 2020 году, подъемы заболеваемости коронавирусом были быстро локализованы. По ее словам, в стране нет локдаунов.
"У нас и весной промышленность работала на 70%, вся экономика работала на 70%. Мы в этих условиях научились жить, такую задачу себе и ставили", – добавила она.
Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов выразил мнение, что новой волны COVID-19 весной не произойдет. Специалист предположил, что у населения к весне сформируется достаточная иммунная прослойка. По мнению специалиста, помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией весной окажет солнце.
В ВОЗ допустили более тяжелый год пандемии коронавируса
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