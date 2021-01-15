Иммунолог оценил вероятность новой волны коронавируса весной

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Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов выразил мнение, что новой волны коронавируса весной не произойдет. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Специалист предположил, что у населения к весне сформируется достаточная иммунная прослойка.

"(Весной. – Прим. ред.) уже не будет волны (коронавируса. – Прим. ред.), уже будет количество иммунной прослойки такое, что вирусу не пройти", – подтвердил Жемчугов.

По мнению врача, помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией весной окажет солнце.

"Ультрафиолет для вируса еще хуже, чем мороз", – пояснил Жемчугов.

Эксперт сообщил, что в данный момент заболеванию подвержены те граждане, кто не переболел COVID-19 ранее.

"Почему китайцы так боятся? У них переболело мало, а народу полно. Если там полыхнет, то мало не покажется", – заключил иммунолог.

Ранее ученые из США обнаружили два новых штамма коронавируса. По данным специалистов, данные мутации делают вирус более заразным.

За последние сутки в России выявили 24 763 случая коронавируса. 3 426 заболевших COVID-19 не имели клинических проявлений болезни.