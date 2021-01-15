Иммунолог оценил вероятность новой волны коронавируса весной

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов выразил мнение, что новой волны коронавируса весной не произойдет. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.
Специалист предположил, что у населения к весне сформируется достаточная иммунная прослойка.
"(Весной. – Прим. ред.) уже не будет волны (коронавируса. – Прим. ред.), уже будет количество иммунной прослойки такое, что вирусу не пройти", – подтвердил Жемчугов.
По мнению врача, помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией весной окажет солнце.
"Ультрафиолет для вируса еще хуже, чем мороз", – пояснил Жемчугов.
Эксперт сообщил, что в данный момент заболеванию подвержены те граждане, кто не переболел COVID-19 ранее.
"Почему китайцы так боятся? У них переболело мало, а народу полно. Если там полыхнет, то мало не покажется", – заключил иммунолог.
Ранее ученые из США обнаружили два новых штамма коронавируса. По данным специалистов, данные мутации делают вирус более заразным.
За последние сутки в России выявили 24 763 случая коронавируса. 3 426 заболевших COVID-19 не имели клинических проявлений болезни.
В ВОЗ допустили более тяжелый год пандемии коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: