В России за сутки выявили 24 763 случая коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России выявили 24 763 новых случая COVID-19 в 85 регионах. 3 426 (13,8%) заболевших COVID-19 не имеют клинических проявлений болезни, сообщили в Оперштабе.

На Москву пришлось 5 893 случая, на Санкт-Петербург – 3 041, на Московскую область – 1 263, на Нижегородскую область – 476, на Воронежскую область – 393, на Ростовскую область – 392, на Свердловскую область – 383, на Республику Крым – 365, на Красноярский край – 327, на Вологодскую область – 305, на Хабаровский край – 304, на Челябинскую область – 292, на Пермский край – 290.

В Российской Федерации всего зарегистрировано 3 495 816 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьший темп прироста зафиксирован в Республике Тыва, Костромской области, Еврейской автономной области, Ямало-Ненецком автономном округе, Магаданской области.

За последние сутки скончалось 570 пациентов, за весь период в России умерло 63 940 человека. За минувшие 24 часа выздоровели 27 956 человек, за весь период по стране – 2 882 044.

Ранее профессор кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский отметил, что не надо ждать резкого сокращения числа новых случаев коронавируса. Он подчеркнул, что данный процесс окажется постепенным. По версии Аграновского, важную роль будет играть вакцинация от COVID-19 в России.