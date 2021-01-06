Ученые назвали сроки и причину спада пандемии коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ученые назвали возможные сроки и причину спада пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом пишет РИА Новости.
По словам кандидата медицинских наук, доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского, существует два возможных сценария дальнейшего развития событий. Согласно первому, вирус перестанет мутировать, в результате чего имеющиеся у населения антитела будут способны побороть инфекцию.
"Второй вариант: вирус будет изменяться, и он войдет в наш обиход так же, как грипп, и, вероятно, нужно будет создавать вакцину с учетом изменений вируса и проходить повторную вакцинацию", – заявил Вознесенский.
Он пояснил, что на данный момент оба сценария могут оказаться реальными.
Доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова заявила о высокой вероятности снижения заболеваемости COVID-19 в 2021 году.
"До июня мы будем фиксировать заболеваемость, конечно, не такие высокие цифры, но коронавирус будет и встанет в ряд других респираторных вирусных инфекций, которые циркулируют среди человеческой популяции", – выразила мнение эксперт.
Она предположила, что снижение числа случаев COVID-19 должно начаться весной. При этом Малинникова отметила возможную вторую волну роста заболеваемости респираторных вирусных инфекций в конце февраля – начале марта.
Специалист попросила граждан соблюдать все меры профилактики. Это позволит избежать нового пика заболеваемости коронавирусом.
Большие надежды ученые возлагают на вакцинацию от COVID-19. Об этом рассказал заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
"Мы все ждем того, что большую часть населения успеют привить в следующем году", – подтвердил Горелов.
Он выразил мнение, что снижение заболеваемости начнется после выработки иммунитета у 30% населения страны. При этом на уровне 60-70% коронавирус исчезнет полностью.
Ранее специалисты назвали худшие последствия коронавируса. Сообщалось, что переболевшие COVID-19 могут страдать от припадков, инсультов и судорог.
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