Суд объединил дело о взятке экс-чиновницы Стригунковой с 7 другими процессами

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Дело бывшего первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой объединили в одно производство с 7 другими уголовными делами. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на материалы суда.

В их числе – производства по ряду государственных лиц Минздрава региона, а также дирекции единого заказчика по ремонтным работам и представителей нескольких коммерческих организаций. Всех их подозревают либо в даче взятки, либо в ее получении.

Судья уточнила, что арестованный в январе по одному из таких дел о коррупции замминистра здравоохранения Московской области Александр Захаров дал показания на Стригункову, после чего ее задержали. Мужчине вменяют получение около 34 миллионов рублей взятки.

О задержании бывшей чиновницы правительства Подмосковья стало известно 24 апреля. Ее подозревают в получении взятки в размере не менее 123 миллионов рублей в рамках заключения контрактов о ремонте больниц. Стригункова свою вину не признала. 25 апреля столичный суд отправил ее в СИЗО до 15 июня.