Экс-зампред правительства Подмосковья Стригункова не признает свою вину

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Бывший первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова не признает свою вину в получении не менее 123 миллионов рублей взятки. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на материалы судебного заседания.

Дело бывшей чиновницы рассматривается в Тверском суде Москвы. Уточняется, что Стригункова также не признает свою причастность к этому делу.

Информация о задержании экс-зампреда правительства региона появилась 24 апреля. Следователи просят заключить ее под стражу. По данным СМИ, ее подозревают в получении взятки в рамках заключения контрактов о ремонте больниц.

