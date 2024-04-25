25 апреля, 18:03Политика
Экс-зампред правительства Подмосковья Стригункова не признает свою вину
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Бывший первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова не признает свою вину в получении не менее 123 миллионов рублей взятки. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на материалы судебного заседания.
Дело бывшей чиновницы рассматривается в Тверском суде Москвы. Уточняется, что Стригункова также не признает свою причастность к этому делу.
Информация о задержании экс-зампреда правительства региона появилась 24 апреля. Следователи просят заключить ее под стражу. По данным СМИ, ее подозревают в получении взятки в рамках заключения контрактов о ремонте больниц.
Эквивалент вменяемой Тимуру Иванову взятки может составить более 1 млрд рублей