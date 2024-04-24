ТАСС: экс-зампреда правительства Подмосковья Стригункову задержали за взятку

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Бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области Светлану Стригункову задержали в столице по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"В настоящее время устанавливается сумма взятки, а также взяткодатель", – говорится в сообщении.

Накануне по подозрению в получении взятки в особо крупном размере был задержан замминистра обороны РФ Тимур Иванов. В результате Басманный суд Москвы арестовал его до 23 июня. По версии следствия, обвиняемый вступил в сговор с третьими лицами и объединился с ними для получения взяток за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд ведомства.

Однако сам арестованный вину не признал. По делу замминистра также арестовали Сергея Бородина. По данным следствия, Бородин дружил с Ивановым, поэтому получал взятки, оказывая услуги имущественного характера.

