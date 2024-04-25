Актриса из "Рассказа служанки" Мосс повредила позвоночник на съемках

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Актриса Элизабет Мосс, известная по роли в сериале "Рассказ служанки", повредила позвоночник во время работы над новым сериалом "Вуаль", сообщает телеканал "360" со ссылкой на издание Variety.

Происшествие случилось во время съемок драки на крыше. Актриса неудачно приземлилась и ударилась о стену. Ее сразу же госпитализировали. Как подчеркнула продюсер кинокартины Дениз Ди Нови, она получила серьезную травму позвонка.

"Лиззи недооценивает, насколько сложными были многие трюки, которые она выполняла", – цитирует ее издание.

Однако на следующий день Мосс вернулась и продолжила работу. По мнению коллег по съемочной площадке, в этом ей помогли танцевальная подготовка и дисциплина.

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