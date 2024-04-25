25 апреля, 20:55Происшествия
Несколько человек погибли в результате обстрела ВСУ Токмака в Запорожской области
Фото: телеграм-канал "Мельниченко"
Несколько человек погибли в результате обстрела со стороны украинских войск подшефного Пензенской области города Токмака в Запорожской области. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на губернатора Пензенской области Олега Мельниченко.
"Очередное гнусное преступление киевского режима против мирных граждан – удар по нашим побратимам, по жителям города Токмака. Число пострадавших уточняется, но уже точно известно, что есть погибшие и раненые", – сказал он.
Как уточнил глава региона, удар был нанесен по пятиэтажному дому на улице Куйбышева. В настоящее время специалисты продолжают разбирать завалы. Мельниченко подчеркнул, что из-за взрывной волны в четырех домах и детском саду выбило окна и двери. Также в дошкольном здании пробило крышу.
По словам губернатора Пензенской области, регион продолжает оказывать помощь новым регионам РФ. Он добавил, что в скором времени Киев ответит за преступления.
Ранее в результате обстрела белгородского села Новая Таволжанка со стороны ВСУ погибла беременная женщина. Губернатор региона Вячеслав Гладков добавил, что в результате вражеской атаки также пострадали три человека. В 12 частных домах выбило стекла, посечены фасады, крыши и заборы, а также ущерб нанесен двум транспортным средствам, уточнил он.
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