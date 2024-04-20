Один человек погиб и один ранен в результате обстрела ВСУ Херсонской области

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Один мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ населенного пункта Каиры Херсонской области, еще один человек ранен в городе Каховка, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Всего за сутки артиллерия противника нанесла по области 34 артиллерийских удара. Под огнем ВСУ оказались восемь населенных пунктов: Каховка, Новая Каховка, Юбилейное, Алешки, Каиры, Великая Лепетиха, Новая Маячка, Днепряны.

Украинские войска нанесли удар по автомобилю скорой помощи, работавшему в Херсонской области. Кроме того, по данным главы администрации Каховского муниципального округа Павла Филипчука, ВСУ обстреляли минувшей ночью поликлинику в Каховке.

"Зверствам украинского фашистского режима против мирного населения нет оправданий", – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее шесть беспилотников были уничтожены над территорией Брянской области. При падении одного из них произошло возгорание объекта энергетической инфраструктуры, однако специалисты обеспечили бесперебойное энергоснабжение потребителей.

В ночь на 20 апреля силы ПВО РФ также ликвидировали украинские БПЛА в Смоленской области. Тогда в результате падения обломков произошло возгорание емкости с горюче-смазочными материалами.

