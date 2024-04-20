Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 50 украинских беспилотников

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

50 беспилотников были перехвачены и уничтожены за ночь над регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ в телеграм-канале.

"Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены пятьдесят украинских БПЛА из которых: двадцать шесть – над территорией Белгородской области; десять – над территорией Брянской области; восемь – над территорией Курской области; два – над Тульской областью и по одному – над территориями Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областей", – указано в сообщении.

Ранее силы ПВО РФ уничтожили украинские БПЛА в Смоленской области. Тогда в результате падения обломков произошло возгорание емкости с горюче-смазочными материалами.

Этой же ночью, 20 апреля, энергетическая инфраструктура в Малоярославецком районе Калужской области была незначительно повреждена в результате взрыва беспилотника.