После атаки БПЛА на Смоленскую область произошло возгорание на объекте ТЭК

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО РФ уничтожили украинские БПЛА в Смоленской области, в результате падения обломков произошло возгорание емкости с горюче-смазочными материалами (ГСМ). Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в телеграм-канале.

"Сегодня около 2 часов ночи в Кардымовском районе произошла попытка атаки украинских БПЛА на объект топливно-энергетического комплекса. В результате работы сил ПВО летательные аппараты были сбиты. Однако в результате падения обломков произошло возгорание емкости с горюче-смазочными материалами", – написал он.

Губернатор уточнил, что в настоящее время на месте происшествия работают расчеты МЧС и ликвидируют открытое пламя. Сведения о пострадавших уточняются.

До этого сообщалось, что два мирных жителя погибли в селе Пороз Белгородской области в результате сброса двух взрывных устройств с украинских БПЛА.

В эту же ночь, на 20 апреля, энергетическая инфраструктура в Малоярославецком районе Калужской области была незначительно повреждена в результате взрыва беспилотника. Оперативные службы уже находятся на месте и устраняют повреждения.