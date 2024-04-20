В Калужской области из-за атаки БПЛА повреждена энергетическая инфраструктура

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Энергетическая инфраструктура в Малоярославецком районе Калужской области была незначительно повреждена в результате взрыва беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в телеграм-канале.

"Сегодня ночью в Малоярославецком районе в результате взрыва БПЛА в районе электроподстанции была незначительна повреждена энергетическая инфраструктура", – написал он.

Губернатор подчеркнул, что обошлось без пострадавших, а оперативные службы уже находятся на месте и устраняют повреждения.

Ранее сообщалось, что шесть беспилотников были уничтожены над территорией Брянской области. При падении одного из них произошло возгорание объекта энергетической инфраструктуры, однако специалисты обеспечили бесперебойное энергоснабжение потребителей.

До этого российские силы ПВО сбили 3 украинских БПЛА над Белгородской областью.

