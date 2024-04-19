19 апреля, 22:52Происшествия
ВС РФ сбили еще 3 украинских БПЛА над Белгородской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Вооруженные силы России (ВС РФ) сбили еще 3 украинских БПЛА над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.
По их данным, попытка киевского режима атаковать российские объекты произошла с 21 до 22 часов по московскому времени.
"Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены", – заключили в оборонном ведомстве.
Ранее в МО РФ уже рассказывали, что ВС РФ сбили украинский дрон самолетного типа. Это произошло в 18:50 в небе над этим же регионом.
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