Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) сбили еще 3 украинских БПЛА над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По их данным, попытка киевского режима атаковать российские объекты произошла с 21 до 22 часов по московскому времени.

"Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены", – заключили в оборонном ведомстве.

Ранее в МО РФ уже рассказывали, что ВС РФ сбили украинский дрон самолетного типа. Это произошло в 18:50 в небе над этим же регионом.